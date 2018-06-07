В Якутии на борту вертолёта родился ребёнок

Сегодня, 22:25

Россия на весь мир известна своими огромными просторами. Жители окраин для самых обычных своих нужд пользуются теми транспортными средствами, которые обычные граждане считают экзотическими.

В Якутии, в частности то, что на борту вертолёта родился на свет очередной ребёнок, не считается чем-то необычным. В этом поспособствовал созданный ещё во времена СССР «трудяга» Ми-8. Может, как говорится, и воевать, и строить, и роды принимать. Что в очередной раз и продемонстрировал вертолет.

Ми-8 выполнял в Якутии санитарное задание. Маршрутом вертолёта был полёт от Магана к Чагде и обратно. В ходе его появилась необходимость взять на борт роженицу. У той при полёте на свет появился ребёнок. Это стала девочка с ростом в 50 сантиметров и при весе в 3,5 килограмма.

Вертолёт, как сообщается, был оснащён всем необходимым медицинским оборудованием. Для его посадки использовалось Окружное шоссе. Затем мать и новорожденная отправились в распоряжении медиков перинатального центра. Сообщение об этом предоставлено пресс-службой авиакомпании. Роды на борту вертолёта в Якутии прошли успешно.