Мать найденного в Татарстане ребенка отказалась от него, поместив в приют

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Удалось найти мать 5-летнего ребенка, который в одиночку гулял по железнодорожным путям. Ею оказалась 26-летняя пьяница.

На станции Агрыз в Татарстане был найден мальчик лет пяти, который самостоятельно бродил по железнодорожным путям. Мальчик был неряшливо одет, а речь была несвязная, так как ребенок не ходит в детский сад, а его развитием никто не занимается. Сотрудникам полиции удалось только выяснить имя ребенка и его матери, а также то, что мальчик не хочет возвращаться к пьющей маме.

В ходе расследования мать 5-летнего мальчика была найдена. Оказалось, это девушка 26 лет, которая даже не подозревала о пропаже сына. Девушка регулярно потребляет алкогольные напитки, хотя утверждает, что находится в плачевном финансовом положении. Стало известно, что семья находится на учете как «неблагополучная».

После беседы с матерью мальчика был составлен протокол по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Сама девушка отказалась от своего сына, написав заявление, чтобы ребенка поместили в приют, объяснив это тем, что у нее нет возможности содержать сына. Решение отправить мальчика в приют было одобрено.