Воспитатели не заметили исчезновения ребенка из детского сада в Челябинске

Сегодня, 20:07

В Челябинске из детсада №100 ушла девочка 4 лет. Малышка беспрепятственно покинула территорию садика и несколько часов пробыла в лесу одна.

Местные жители рассказывают, что ребенка нашла пожилая женщина на дороге и отвела ее к ближайшему подъезду. Ребенок был очень напуган, плакал и ничего не мог сказать. Ее напоили чаем, а когда она перестала плакать, вызвали полицейских и отправились помочь малышке найти ее дом, но консьержка грубо сообщила, что не знает ребенка.

Приехавшая следом полиция вместе с остальными участниками поисков занималась поисками нужного дома, пока им навстречу не прибежала мама девочки, которая уже успела и соседние дворы обежать, и в лесу побывать.

В саду маме сказали, что ребенка забрал отец, когда она пришла за дочерью. Удивленная женщина стала ему звонить. Муж был на работе и девочку забрать не мог. Растерянные воспитатели не могли объяснить, куда делась малышка. Женщине, по ее требованию, предоставили записи с камер наблюдения. В ходе просмотра выяснилось, что ребенок запросто смог покинуть территорию детсада через калитку, которую ремонтируют уже не первый день.

А горе-воспитатели исчезновение своей подопечной не заметили.