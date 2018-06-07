Двухлетнего мальчика «зажевала» лента выдачи багажа

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Мальчик был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Сотрудники Международного аэропорта в Окленде просматривают кадры с камер видеонаблюдения, чтобы узнать, как произошёл инцидент.

Двухлетний мальчик получил серьёзную травму руки после того, как его провёз ленточный транспортёр. Как только сотрудники обнаружили его в системе обработки багажа, сразу же вытащили его и оказали первую медицинскую помощь.

В больнице заявили, что мальчик в стабильном состоянии и что его здоровью ничего не угрожает. Идёт расследование.

Этот случай не единичный. В 2006 году женщина провезла своего внука через рентгеновскую ленту в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. Охранник вовремя заметил ребёнка, который сидел в пластиковом контейнере, предназначенном для ручной клади и курток. В 2013 году пятимесячный мальчик погиб на багажной карусели в испанском аэропорту после того, как его мать положила на конвейер его детскую тележку, и мальчик оказался заперт внутри машины.