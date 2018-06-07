В Рязанской области змея укусила 8-летнего мальчика

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Ребёнка сразу же госпитализировали в ближайшую больницу, где медицинские работники ввели ему сыворотку.

В Пронском районе Рязанской области змея укусила 8-летнего мальчика, когда он, играя, был с товарищами на лугу. В итоге потребовалась помощь врачей, которые и спасли малыша.

Наталья Черницына, которая занимает пост главврача Новомичуринской больницы, сообщила, что этот случай укуса змеями был первым в текущем году. В различные годы в регионе регистрировали от 3 до 5 подобных происшествий. Дело в том, что с мая по сентябрь гадюки очень опасны для человека, поэтому никаких самостоятельных действий здесь проявлять не стоит. При укусе нужно обращаться к специалистам и врачам.