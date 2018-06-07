На МКАД произошла стрельба, два человека ранены

Сегодня, 18:26

Известно, что один из участников конфликта является выходцем с Кавказа, ему 22 года.

На 47-м километре МКАД на западе Москвы сегодня днём произошла стрельба. Происшествие имело место быть примерно в 13:50 на пересечении с Боровским шоссе. В результате инцидента были ранены два человека. К настоящему моменту известно, что одному из пострадавших понадобилась срочная помощь врачей. Его транспортировали в медучреждение вертолётом МАЦ. О его состоянии пока ничего не известно. Один человек был ранен в голову, один – в руку. Сейчас данными людьми занимаются медики. Тем временем обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Уже известно, что одного из участников конфликта – выходец с Кавказа, ему 22 года.

Несколько дней назад мы писали, что в Москве мужчина с мачете напал на прохожего. Злоумышленник взял его в заложники и заперся в квартире.