Сегодня, 18:23

Посетителей торгового центра срочно эвакуировали. Официальная информация о причине таких действий полиции пока отсутствует.

В брянском ТРЦ «Мельница» провели экстренную эвакуацию посетителей. Информацию об этом разместили в сеть очевидцы происшествия. По их словам, эвакуацию проводили сотрудники правоохранительных органов, а пожарных в этот момент не было, что сразу исключает пожар как причину эвакуации.

Официальных данных о том, почему здание «Мельницы» срочно эвакуировали, на данный момент нет. Многие пользователи подозревают, что причиной стала угроза теракта. Очевидцы также придерживаются такой гипотезы, утверждая, что в полицию поступил звонок о том, что в здании центра размещена бомба. Сотрудники полиции пока не дали своих комментариев и никак не объясняют происшествие.

Отметим, сегодня эвакуация также прошла в ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге. Причиной эвакуации стало задымление.