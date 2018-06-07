В Ростове-на-Дону нашли гранату времён ВОВ

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Жители Ростова-на-Дону обнаружили немецкие боеприпасы времён Великой Отечественно войны на одной из городских набережных.

Информация о находке появилась в паблике в социальной сети «ВКонтакте» с местными новостями. Очевидцы говорят, что находка – немецкая граната. Экстренные службы города выехали на место, чтобы безопасно извлечь и обезвредить снаряд, ведь не удалось установить, холостая граната или же боевая.

В комментариях пользователи задаются вопросом, откуда взялся боеприпас, ведь строительство набережной идёт уже долгое время и близится к концу в связи с Чемпионатом мира по футболу. По одной из версий гранату обнаружили при рытье одного из котлованов.