В Воронеже маленькая девочка погибла, выпав из окна 7 этажа

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Вчера в Воронеже из окна многоэтажного дома выпала девочка. Малышка, которой не исполнилось и двух лет, скончалась от полученных травм.

Трагедия произошла в среду вечером. Следственный отдел СУ СКР начал процессуальную проверку по факту смерти ребёнка, как сообщают в пресс-службе ведомства. Малышка упала из окна, расположенного на 7 этаже. Травмы оказались несовместимые с жизнью. Девочка погибла.

По информации, полученной от старшего помощника начальника СУ СКР Елены Мануковской, при проведении проверки будет реализован полный комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В связи с трагическим происшествием представители прокуратуры в который раз выступили с обращением к родителям. В обращении они просят внимательнее следить за своими детьми, не бросать их без присмотра, особенно если в комнате открыто окно, и отодвигать от окон предметы, которые малыш может использовать в качестве лестницы на подоконник.