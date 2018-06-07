Сегодня, 17:08

Какое-то время пассажиры думали, что пенсионер просто задремал.

Накануне днём в Воронеже в автобусе умер мужчина. Пенсионер, которому на вид было около 75 лет, скончался в салоне маршрутки, выполнявшей рейс в Коминтерновском районе города рядом с остановкой «Институт искусств». Очевидцы утверждают, что умерший сидел возле центрального прохода, склонив голову к окну, поэтому пассажиры сперва решили, что мужчина просто задремал. После того, как выяснилось, что пенсионер скончался, на место были вызваны полиция и медики. Что послужило причиной смерти, не известно. В социальных медиа горожане сообщают, что в последние дни в городе наблюдается аномальный перепад температур, в связи с чем многие чувствуют себя неважно.

Ранее мы писали, что в Башкирии на остановке умер парень. Тело 26-летнего местного жителя обнаружили пешеходы. Полиция устанавливает причины смерти и личность погибшего.