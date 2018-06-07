Учителя скрыли факт получения ребенком травмы на уроке физкультуры

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В январе в селе Поддорье Новгородской области учителя скрывали травму ребёнка. Ученик травмировал нос во время урока физкультуры. В результате вмешательства прокуратуры двоих работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как стало известно из сообщения руководителя пресс-службы региональной прокуратуры Елены Григорьевой, проверку проводили во всех спортивных и общеобразовательных школах Новгородской области.

В результате проведенной проверки был установлен факт нарушения законодательства: должностные лица не провели расследование по факту получения в январе 2018 года травмы носа учеником Поддорской средней школы во время урока физкультуры и не составили акт о несчастном случае. Директору школы вручили представление от контролирующего ведомства.

Прокуратура подвела итоги проверок в спортивных и образовательных учреждениях для детей. Удалось пресечь больше 200 нарушений законодательства.

Так, например, в Центре физкультуры и спорта «Боровичи» сотрудников не проверяли на предмет наличия судимости.