В Тынде ветер снёс крышу почтового отделения

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Местные жители жалуются, что последствия стихии принесли немало разрушений.

В Тынде сегодня днём установились сложные погодные условия. Ураганный ветер стал причиной множества разрушений. Горожане утверждают, что сильные порывы вырывали с корнями деревья, дорожные знаки, опрокидывали лавочки. Наибольшие проблемы ветер доставил работникам местного почтового отделения. Здание учреждения в одно мгновение осталось без крыши. Очевидцы утверждают, что всё произошло достаточно быстро. Прямо на глазах у удивлённых очевидцев кровлю снесло на землю. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас спасатели занимаются устранением последствий аварии. А между тем, в Тынде продолжается непогода. Кроме ураганного ветра, здесь замечен крупный град.

Ранее мы писали, что в Томской области ураганный ветер снес крышу ЦРБ. Также в результате стихии без света остались более пяти тысяч местных жителей. Инцидент произошёл в конце мая.