Из жизни ушла заслуженный врач Российской Федерации Анастасия Шамардина

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Врач более 30 лет была заведующей отделением НОДКБ. Шамардина скончалась от тяжелой и продолжительной болезни.

5 июня в Нижегородской обл. из жизни ушла заслуженный врач РФ, главный внештатный детский гематолог минздрава Нижегородской обл., кандидат медицинских наук Анастасия Шамардина. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, которую врач переносила на протяжение долгого времени.

Сотрудники медицинского учреждения, а также вся Нижегородская область понесли невосполнимую утрату и скорбят по усопшей. Министерство здравоохранения Нижегородской области выразило соболезнования родным и близким, а также коллегам Анастасии Вячеславовны.

Врачи, которым посчастливилось работать с выдающимся врачом, говорят, что усопшая останется для них высококвалифицированным специалистом и мудрым советчиком. Благотворительный фонд НОНЦ сообщил, что Анастасия Шамардина посвятила всю себя во спасение детских жизней, которых на счету у врача было сотни. Фонд заявляет, что вся отечественная медицина скорбит.

Многие местные жители отмечают, что врач-гематолог была одним из выдающихся специалистов области. Одна из пациенток заявила: «Анастасия Вячеславовна самый опытный, знающий врач, который встречался мне в жизни! Огромное Вам спасибо за наших детишек!»