Жители Омска жалуются на диких крыс, которые нападают на детей

Сегодня, 15:40

Грызуны заполнили дворы и придворовую территорию после появления помойки.

В Омске на детей нападают дикие крысы, которые завелись в спальном районе в большом количестве. Местные жители жалуются в социальных сетях, что возле дома №33 на улице Станционной на детскую площадку нельзя вывести ребёнка, поскольку здесь уже давно хозяйничают грызуны.

Горожане кивают на помойку, которая образовалась неподалёку. Именно из-за неё крысы расплодились здесь и чувствуют себя комфортно. Жильцы близлежащих домов винят во всём коммунальные службы, которые не спешат убирать очаг распространения паразитов. Вместе с тем многие горожане в социальных сетях отмечают, что местные жители виноваты в произошедшем не меньше коммунальщиков, поскольку сами создали эту помойку.

Ране мы писали, что ядовитые змеи атаковали детские площадки Сызрани. Горожане боятся оставлять в дошкольных учреждениях детей.