В Ростове младенца госпитализировали после укуса клеща

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Состояние мальчика врачи оценивают, как средней степени тяжести.

В Ростове госпитализировали младенца, которого укусил клещ. 6-месячный малыш пострадал во время прогулки с мамой на улице. Паразит упал сверху с дерева на открытый участок кожи. После укуса ребёнок оторвал часть тела клеща, в связи с че родители сперва не заметили ничего подозрительного. Уже дома состояние малыша резко ухудшилось.

Мама ребёнка сразу же вызвала «скорую». Прибывшие медики оказали первую помощь младенцу и госпитализировали его в 20-ю городскую больницу. Врачи провели первоначальное обследование мальчика, сейчас он находится под тщательным наблюдением специалистов. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что в Вологодской области от клещевого энцефалита скончалась пенсионерка. Всего в регионе зафиксировали более семи тысяч укусов клещей. Почти половина случаев произошла на дачных участках.