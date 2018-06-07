В Бурятии школьник умер после сдачи ОГЭ

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Подростку внезапно стало плохо по пути из школы домой.

В Бурятии при неустановленных обстоятельствах скончался школьник. 14-летний юноша умер после сдачи ОГЭ. 9-классник возвращался домой из школы, когда внезапно почувствовал себя плохо. Ребёнок зашёл в гости к приятелю, когда его самочувствие ухудшилось. Он упал на крыльце дома сверстника. Тот увидел, что гостю плохо, и сразу же вызвал «скорую». Прибывшие на место медики предприняли попытку реанимировать школьника, однако она не увенчалась успехом. В школе утверждают, что в день трагедии не замечали в поведении мальчика странностей. Не жаловался он на самочувствие и своим одноклассникам. На теле подростка не обнаружили признаков насильственной смерти. Труп направили на экспертизу, по итогам которой будет установлено, что явилось причиной внезапной смерти ребёнка. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Сахалине студентка родила прямо на экзамене. Девушка пришла в образовательное учреждение, чтобы получить оценку по предмету, но в итоге угодила в роддом.