Во Владикавказе вандалы разрушили детскую площадку

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Возмущённые горожане написали в соцсетях пост с обращением к властям Владикавказа.

Детскую площадку в одном из районов во Владикавказе разрушили неизвестные. Вандалы поломали качели и аттракционы, которые были установлены здесь и активно использовались местными детьми. О случившемся в соцсетях рассказали родители. По их словам, ещё недавно площадка была в нормальном состоянии. На днях, когда они в очередной раз со своими детьми пришли сюда гулять, то заметили, что детский комплекс «раздолбан». Кто и зачем разрушил площадку, неизвестно. Между тем, возмущённые горожане уже обратились к землякам с просьбой более аккуратно относиться к таким местам. Также они призвали муниципальные власти тщательнее следить за имуществом города.

Ранее мы писали, что вандалы выкрасили в белый цвет памятник Есенина на Ваганьковском кладбище. Личности злоумышленников устанавливает полиция. Кто и зачем совершил данное преступление, пока неизвестно.