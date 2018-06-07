Под Красноярском нашли тело младенца на заводе по переработке мусора

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Следственный комитет расследует акт издевательства родителей над ребенком, после чего малыш погиб. Бездыханный труп ребенка оказался в мусоре, а работники во время сортировки обнаружили ужасающую «находку». За такое преступление готовы применить высшую меру наказания в отношении «родителей».

Вчера вечером на заводе по переработке мусора работники нашли тело младенца. Под Красноярском проводится расследование обстоятельств смерти ребенка.

Для проведения экспертизы труп доставили специалистам по криминальным делам. Местные жители уверены, что нерадивых мамочек и пап нужно наказывать высшей мерой после таких действий. Также люди сомневаются в адекватности таких людей.