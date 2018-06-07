В Угличе женщина с сожителем изнасиловали свою знакомую

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Во время распития спиртных напитков в одной из квартир Углича произошло изнасилование женщины. Установлено, что на такое преступление пошла 27-летняя женщина со своим сожителем.

Суд города Углича рассматривал дело об изнасиловании 29-летней женщины. В результате расследования установлено, что она распивала спиртные напитки со своей 27-летней подругой и ее сожителем. В какой-то момент пара напала на свою гостью и избила ее, а после совершили насилие сексуального характера, при этом они угрожали своей жертве расправой.

Потерпевшая в ходе заседания сообщила, что в момент происшествия она была беременна, а после причиненной ей моральной и физической травмы у женщины случился выкидыш. Также стало известно, что нападавшая женщина ранее пыталась убить своего мужа и находилась на испытательном сроке по данному делу.

После рассмотрения данного дела суд вынес обвинительный приговор женщине – 4 года и 8 месяцев лишения свободы условно и исправительному сроку на 4 года. Мужчина, которая также совершал насилие над пострадавшей также осужден на срок в 4 года и 1 месяц условно. Известно, что у пары есть четверо несовершеннолетних детей. Возможно, именно это смягчило в конечном итоге приговор суда.