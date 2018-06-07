Под Воронежем родители уморили младенца самолечением

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В России не прекращаются попытки экспериментирования в семьях со здоровьем своих детей. Нередко это заканчивается трагическими исходами.

В частности, проживающие под Воронежем родители уморили своего 3-месячного младенца. Это стало следствием того, что они занялись его самолечением.

У мужчины 42-летнего возраста и его гражданской жены, которая на год моложе, в прошлом году родился мальчик. С того момента, как женщина выписалась из роддома, родители ни разу не показывали младенца врачам. Ему не была сделана ни одна прививка.

В декабре, когда ребёнку пошёл четвёртый месяц, признаки сильного заболевания стали уже явными. Он показывал постоянную рвоту и повышенную температуру.

Однако проживающие в одном из сёл под Воронежем родители и тут решили не прибегать к помощи медиков и занялись самолечением младенца. Они давали сыну жаропонижающее и, в итоге, уморили его. Мальчик «сгорел» в течение трёх дней.

После этого эксперты выяснили, смерти младенца под Воронежем предшествовало появление у него острой кишечной инфекции. Трагическому исходу способствовала также острая респираторная риновирусная инфекция.

Помимо того, в организме было выявлено обезвоживание, вызвавшее гиповолемический шок и отёк головного мозга.

Если бы заболевание было выявлено своевременно, младенца можно было спасти. Теперь нерадивых родителей ожидает суд.