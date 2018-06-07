Geo TV: В Пакистане на северо-западе разбился военный вертолет

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СМИ сообщают о крушении вблизи пакистанского города Кветта (провинция Белуджистан). Пострадавших (6 человек) с вертолета доставили в ближайшие медучреждения. После оказания им помощи медики подтвердили, что угрозы их жизни нет. Проводится расследование причин трагедии.

Geo TV рассказывает, что в Пакистане на северо-западе разбился военный вертолет. По данным канала, пострадавших доставили в больницы. На месте крушения проводится проверка.

Возможной причиной падения лайнера назвали ошибку пилота в управлении. Подробности инцидента не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.