В Саратовской области крыса укусила семимесячного ребенка

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В одно из медицинских учреждений Саратова поступила семимесячная девочка со странными укусами в области головы. Врачи выяснили, что их ребенку нанесла крыса.

Семимесячную жительницу Вольска в Саратовской области доставили в районную больницу с ранами странного характера. После обследования медики данного учреждения приняли решение о переведении ребенка на лечение в областную больницу Саратова.

В медицинском учреждении специалисты установили, что крыса укусила семимесячного ребенка за голову. Обратиться за помощью решили родители малышки, которые являются жителями села Верхняя Чернавка. Состояние маленькой пациентки оценивается как тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшей в полном объеме. У девочки взяли все необходимые анализы для выявления степени опасности.

На данный момент неизвестно, каким образом крыса проникла в жилье и добралась до детской кроватки. Известно, что происшествие случилось вчера, 6 июля, ночью. Известно, что крысы являются переносчиками многих серьезных заболеваний, которые могут быть смертельно опасны для человека. Специалисты уверены, что некоторые негативные последствия данного инцидента могут отразиться на здоровье малышки спустя несколько лет.