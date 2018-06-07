В Башкирии на остановке умер парень

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Тело умершего обнаружили прохожие. Вызванные на место медики лишь констатировали смерть.

В Башкирии на улице умер 26-летний парень. Тело молодого человека обнаружили на автобусной остановке. Медиков и полицию на место происшествия вызвали прохожие. К приезду «скорой» оказалось, что человек уже скончался. Что явилось причиной его смерти, не известно. Личность молодого человека пока не установлена. Правоохранители начали проверку по факту смерти парня. В настоящее время его тело направлено на судебно-медицинское исследование. По его завершении будет ясна истинная причина смерти. Между тем, в полиции не скрывают, что рассматривают лишь версию природной смерти. Там уверены, что парень умер из-за проблем с сердцем.

Ранее мы писали, что в Уфе в автобусе скончался пассажир. Мужчине внезапно стало плохо, он упал на пол в салоне и сразу же скончался. Пассажиры пытались оказать ему первую помощь, однако все усилия были тщетными.