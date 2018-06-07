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Пропажи несовершеннолетних в России продолжаются. Они по разным причинам оставляют места своего проживания.

Вчера под Липецком вновь пропал подросток. Он ушёл с территории детдома в селе Боринское. Его местонахождение до сих пор установить не удалось.

Внешне он выглядит на год или два старше своего возраста при росте 177 сантиметров. Подросток обладает спортивным телосложением, карими глазами и чёрными, коротко постриженными, волосами.

В последний раз на нём были чёрные джинсы и светлая футболка, а также чёрные кроссовки, на которых белая подошва.

Из особых примет, татуировка «клен» на правой руке.

К поискам активно подключились волонтёры.

До этого из того же ЦПД в Боринском также пропадал 15-летний подросток. К счастью, его удалось найти живым и здоровым. Подробности того, где он находился всё то время, пока его искали, не сообщаются.

Особая примета в том случае была другая. У юноши на лице наличие ярко выраженных пигментных пятен.