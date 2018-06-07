В Башкирии подростки искупались в луже после урагана

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Школьников нисколько не смутила плохая погода, а также то, что они находятся в общественном месте.

В Башкирии группа юношей решила позабавиться среди бела дня сразу после урагана, который обрушился на город Стерлитамак накануне. Подростки искупались в тглубокой луже на глазах у десятков удивлённых прохожих. Свой «подвиг» школьники сняли на видео и опубликовали в сети. Инцидент произошёл возле гостиницы «Ашкадар» на проспекте Ленина. Местные жители утверждают, что подтопление проезжей части здесь наблюдается после каждого крупного дождя. В связи с этим школьники уже знали, куда им нужно идти для принятия «водных процедур». Подростков не смутили ни плохая погода, ни мутная вода, ни то, что на них с удивлением смотрели окружающие.

Ранее жители Астаны рассказали о последствиях урагана, который обрушился на город в конце мая. Деревья вырывало с корнями, а машины горожан опрокидывало. Казахстанцы сравнили стихию с апокалипсисом.