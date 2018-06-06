Пассажиры в Шереметьево пожаловались на задержку рейса на 6 часов

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Рейс Москва-Сочи должен был отправиться в 15:40. Однако самолет задержали, не сообщив причину.

В аэропорту Шереметьево пассажиры пожаловались на задержку рейса на 6 часов. Самолет должен был отправиться в 15:40, но пассажиры все еще вынуждены ждать. Из Москвы в Сочи пассажиры должны были отправиться на самолете авиакомпании «Северный ветер».

По словам одного из сотрудников, данная ситуация является плановым переносом авиакомпании по техническим причинам на 22:40 по Мск. После двух часов задержки пассажиров угостили прохладительными напитками. По правилам авиакомпании, свыше 4 часов задержки должно быть предоставлено горячее питание. Было ли выполнено данное условие – неизвестно.

Напомним, что аэропорт Шереметьево был привлечен к административной ответственности за препятствие проведению проверки ФАС. По предварительным данным известно, что должностное лицо аэропорта не предоставило доступ к компьютерам, сетевым дискам, электронной почте и серверам Шереметьево. Проверку собирались провести в связи с подозрениями в антиконкурентном соглашении, которое в итоге не подтвердилось.