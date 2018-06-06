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Инцидент произошел в Усть-Донецком районе, о чем рассказали представители пресс-службы спасательного подразделения. Специалисты выехали на помощь пострадавшему, который получил серьезные травмы и повреждения.

СМИ сообщили, что в Ростовской области на мужчину рухнула бетонная плита, поэтому потерпевшему срочно понадобилась помощь медиков. Обвал произошел в недостроенном доме на втором этаже, пострадавший лежал и не мог подняться, как оказалось – у него был перелом сразу двух ног.

Спасатели отмечают, что мужчине повезло, ведь он мог и вовсе погибнуть, если бы плита повредила грудную клетку или череп. Потерпевшему оказали первую помощь до приезда медиков, после чего на носилках доставили в карету скорой для дальнейшего лечения.