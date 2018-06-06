В Кузбассе женщина отсудила более миллиона рублей у ветклиники за смерть собаки

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Причиной стала смерть английского бульдога во время проведения операции.

Женщина из Кузбасса отсудила у ветклиники сумму более миллиона рублей. Из материалов дела известно, что женщина привезла в ветеринарную клинику своего питомца, английского бульдога, для проведения запланированной операции. Собаке должны были сделать кесарево сечение. Животное скончалось после введения ему анестезии. Ветеринары пытались спасти 8 щенков, однако в течение тридцати минут после их извлечения у них также остановилось дыхание.

Тела были переданы в ««Прокопьевскую межрайонную ветеринарную лабораторию». Специалисты выяснили, что смерть английского бульдога была вызвана введенным для анестезии препаратом. Врач-ветеринар, которая присутствовала в лаборатории, рассказала, что собаке ввели «Золитил». Данный препарат не рекомендуется использовать при проведении подобных операций, так как он проникает в плаценту. Более того, его необходимо вводить с максимальной осторожностью, лучше всего это делать с помощью катетера. По всей видимости, препарат ввели недостаточно медленно, чем вызвали смерть собаки, а у щенков отказали легкие из-за проникновения препарата в плаценту.

Данное заключение подтвердили и специалисты из «Центра криминалистических экспертиз». В результате судом было постановлено взыскать с владельца клиники сумму за причинение материального вреда, штраф, расходы на проведение экспертизы, расходы на проведение вскрытия, а также расходы на оплату услуг представителя. В общей сложности виновному придется заплатить 1 068 619 рублей.

Отметим, решение было принято еще в феврале текущего года, но виновный хотел его обжаловать. В конце мая жалобу оставили без удовлетворения. Имя владельца клиники и ее название не раскрыты.