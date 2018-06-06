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Шестилетняя девочка стала жертвой несчастного случая в поселке Подгородное Днепропетровской области. Малышка прикоснулась рукой к металлической конструкции на лестнице, после чего получила смертельный электрический разряд.

СМИ сообщают, что в Украине ребенка убило током прямо на лестничной площадке многоквартирного дома, а прибывшие на место происшествия медики доставили потерпевшую в больницу. Врачи пытались спасти жизнь малышки, однако оказались бессильны и девочка скончалась.

Как отмечают эксперты, причиной трагедии послужила неисправная проводка, у которой были повреждены многие необходимые для работы элементы, в том числе изоляция и гофры. Расследования дела продолжается, кто будет отвечать за смерть ребенка – пока не известно.