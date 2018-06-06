Петербуржцы в смятении от странной пены на дорогах города

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Жители Санкт-Петербурга делятся в соцсетях фотографиями странной желтой пены на улицах города. Пользователи высказывают свои мнения о происхождении непонятного явления.

Петербуржцы в смятении от странной пены на улицах города, которая возникла после дождя на Кольцевой автодороге и в других частях города. Многие пользователи Сети активно обсуждают данное явление и высказывают свои предположения о происхождении этой пены.

Наиболее вероятное предположение гласит, что с дождевой водой смешалась пыльца с деревьев, что стало причиной образования пены с желтоватым оттенком.

Некоторые же посчитали, что коммунальщики попросту перестарались с использованием химических веществ, подготавливая город к ЧМ – 2018, вот вода и вступила с веществами в реакцию, образовав пену. Среди обсуждающих были также паникеры, которые заявили, что «мы все умрем», так как образованная пена состоит из «порошка с самолетов».

Специалисты коммунальной службы на данный момент не комментируют причину образования пены, а также не предпринимают никаких мер. Некоторые специалисты считают, что данная пена не представляет никакой опасности для жизни и здоровья жителей, однако коммунальщикам следует ее ликвидировать.