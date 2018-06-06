На Сахалине студентка родила прямо на экзамене

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В регионе произошел необычный инцидент, о котором мгновенно рассказала местная пресса.

У студентки, обучавшейся на заочном отделении, начались роды прямо во время экзамена. По словам врио ректора Сахалинского госуниверситета Олега Федорова, рожать девушка начала в 9 утра, когда стартовал экзамен. Около двух часов дня ребенок появился на свет. Студентка родила девочку весом 4 кг. Руководитель вуза заявил, что девушка обучалась на специальности «Учитель ОБЖ».

Федоров заявил, что со сдачей экзамена у девушки не будет никаких проблем. Для этого ей нужно предоставить справку, которую СахГУ примет без проблем. Глава университета заявил, что, кроме экзамена, молодой маме нужно готовиться к защите диплома.