51-летняя москвичка скончалась после «операции красоты»

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Женщина решила прибегнуть к помощи пластических хирургов, чтобы убрать жир из своего тела, однако после ей стало очень плохо и спустя четыре дня она умерла. Стоит отметить, что за последние 1,5 месяца в частных российских больницах целых 5 хирургических процедур закончились смертью.

44-летняя акушер-гинеколог умерла от пластической операции на груди. Другая 32-летняя москвичка тоже умерла после проведённой операции на груди, она хотела сделать подтяжку, а на днях от «операции красоты» скончалась 51-летняя женщина.

Умершая уже давно живёт в США, но недавно решила поехать в Москву, чтобы убрать из своего тела жировые отложения. По неофициальной и неподтверждённой информации, сразу после указанной процедуры пациентке стало очень плохо. Она сразу же стала терять сознание, ей вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медицинские работники приняли решение о дальнейшей госпитализации женщины.

Оказалось, что у пациентки плохая свёртываемость крови, а также развился сильный геморрагический шок. Врачами была диагностированна и полиорганная недостаточность. В таком состоянии женщина прожила четыре дня, а затем скончалась.