В Башкирии 6-летняя девочка получила ожоги ведром кипятка

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С ожогами всего тела она попала в больницу. Инцидент зафиксирован в Кушнаренковском районе, по факту ЧП полиция проведет следственную проверку.

В Башкирии в Кушнаренковском районе произошел страшный инцидент, который едва не закончился трагедией. 6-летняя девочка получила ожоги ведром кипятка, опрокинув его на себя. В результате были получены серьезные травмы и ожоги практически всего тела, малышку госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент ее жизни ничто не угрожает, врачи оказали необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов Башкирии намерены провести ряд следственных мероприятий и установить, каким образом малолетний ребенок смог опрокинуть на себя ведро кипятка. Также будут оценены действия родителей и причины, по которым они не уберегли чадо.