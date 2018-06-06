Голая женщина гуляла по Сочи и искала хозяина города

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Жители микрорайона Ареда минувшей ночью в два часа по местному времени стали свидетелями необычного происшествия. Там девушка разделась и начала бродить по городу. Как оказалось позже, она была под наркотиками.

Ночью по Сочи голая женщина, которая гуляла по улицам, привлекла внимание местных жителей. Незнакомка разделась и искала хозяина города, по крайней мере с таким вопросом она ходила по микрорайону.

Считается, что девушка была в состоянии наркотического опьянения. Её засняли на видео, чтобы задокументировать случай, а затем вызвали бригаду скорой помощи. Позже происшествием заинтересовались и сочинские правоохранители.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, женщина действительно была под наркотиками. Когда она «отошла», то поняла, что была не права. Полицейским она пообещала, что больше голой ходить по городу не будет, а подобные вещества также не станет употреблять. В итоге её просто отпустили домой.