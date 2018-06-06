В Екатеринбурге «скорая» два часа не могла найти умирающую у больницы пациентку

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Женщина долгое время лежала недалеко от медучреждения, однако никто из медиков не решился к ней подойти.

В Екатеринбурге скончалась при ужасающих обстоятельствах 58-летняя местная жительница. У горожанки был рак горла. Она обратилась в больницу №23. Там ей прочистили трахеостому, после чего отпустили домой, поскольку этот случай не требует госпитализации. Женщине вызвали такси, однако автомобиля она не дождалась и отправилась пешком на остановку общественного транспорта. По пути ей стало плохо, прохожие вызвали «скорую», однако медики долгое время не прибывали. Позже они объяснили, что очевидцы не точно указали им адрес происшествия.

Тем временем люди отправились за помощью в больницу, где их выставили за дверь, пояснив, что пострадавшая находится за пределами медучреждения, а покидать его территорию дежурные врачи не имеют права. В итоге женщина пролежала, дожидаясь помощи, более двух часов. «Скорая» на место событий всё же прибыла, однако к тому времени пациентка уже скончалась. Сейчас по факту её смерти проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Уфе школьницу положили в палату местной больницы вместе с пациенткой, страдающей от туберкулёза.