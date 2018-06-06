Жительница Иванова сломала ногу девочке

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Женщина переехала ногу девочке, которая гуляла во дворе. С наступлением лета во всех дворах резко возросло количество детей, ведь начался период летних каникул.

Так, в понедельник 6 июня в Иванове во дворе дома произошла трагедия, в результате которой пострадала 9-летняя девочка. 40-летняя водитель автомобиля Renault совершила наезд на игравшую во дворе малышку. В результате трагедии пострадавшая была доставлена в ближайшую больницу, где медики после обследования сообщили, что у девочки сломана стопа. Известно, что на данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что малышка выбегала из подъезда дома и не заметила приближающийся легковой автомобиль. Жительницы Иваново, которая является виновницей дорожно-транспортного происшествия отправлена для прохождения всех необходимых экспертиз, которые установят ее состояние в момент наезда.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что после получения результатов исследования будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по данному факту. Полицейские просят родителей следить за детьми, которые сейчас массово гуляют во дворах, а водителей соблюдать скоростной режим и обращать внимание на детей, которые ездят на велосипедах и самокатах по городским улицам.