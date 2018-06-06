Петербург превратился в ад: На улицах массово умирают голуби

Вчера, 23:30

Ситуацию с отравлением пернатых активно обсуждают в соцсети «ВКонтакте» в паблике «ДТП и ЧП Петербург». Инцидент зафиксирован в Адмиралтейском районе на Клинском проспекте неподалеку от станции метро «Технологический институт».

Петербург превратился в ад для местных жителей, так как на улицах города массово умирают голуби. Мертвых пернатых обнаружили на Клинском проспекте, вокруг разбросана отрава, ставшая причиной массовой гибели птиц.

Пользователи Сети, обсуждая инцидент в «ВКонтакте», предполагают, что этим истреблением занимаются догхантеры, только их целью были собаки. Это уже не первый случай для Петербурга. Ранее в Приморском районе нашли мертвых голубей и воробьев, на тот момент организовали проверку с участием комитета по природопользованию.