Спасатели вызволили лодыжку 14-летней сибирячки из плена наручников

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Курьезный случай произошел 6 июня в Новосибирске, когда на пульт спасательной службы поступил вызов от взволнованной родительницы. По словам женщины, ее дочери требуется помощь, ведь освободить ребенка самостоятельно у нее не получилось.

Спасатели прибыли к месту происшествия и вызволили лодыжку 14-летней сибирячки из плена наручников. Для этой цели специалистам понадобилась небольшая дрель и терпение школьницы, которая уже не радовалась забаве. Выяснилось, что девочка решила приковать свою ногу наручниками, но открыть замок у нее не получилось, ведь он был старым и заклинил.

В Сети происшествие уже успели обсудить, многие граждане посмеялись над нелепым случаем «закованной ноги» ребенка. Накануне также произошел другой курьез, но уже с маленьким ребенком. Мальчик играл машинкой и его палец застрял в одном из узких отверстий, для чего также понадобилась помощь спасателей.