«Челябинск настолько суровый»: Мальчик играл во дворе с огромным ножом

Сегодня, 14:50

Ребенок грубо ответил на вопрос о холодном оружии в его руке. Свидетелем этого стала жительница района «Вишневая горка», она опубликовала видео в Сеть.

Глядя на кадры, где малолетний мальчик со своим другом играл во дворе с огромным ножом, вспоминается фраза из программы «Наша Раша»: «Челябинск настолько суровый». Местная жительница сняла на видео двух школьников, у одного в руках были шарики, второй размахивал холодным оружием.

Женщина надеется, что этот ролик попадется на глаза родителям отпрыска, которые проведут с ним соответствующую беседу. Прежде всего, нож может навредить его маленькому владельцу. Пользователи Сети шокированы таким инцидентом и пришли к выводу, что детям не стоит разгуливать с оружием.