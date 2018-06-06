В Уфе за бесплатную уборку могилы оставляют на ней рекламу

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«Благодетелем» выступает компания ООО «Каменград». С возмущениями к журналистам обратилась женщина, которая пришла на могилу к родственнице и ужаснулась увиденному.

В Уфе за бесплатную уборку могилы со стороны компании ООО «Каменград» на ней оставляют рекламу. Примечательно, что облагораживание происходит без разрешения родственников. Одна женщина, придя на могилу к родственнице, была шокирована увиденным.

По ее словам, неизвестные выкрасили ограду в дешевый синий цвет, вырвали живые цветы, заменив их пластиковыми, а красную звезду на железном памятнике покрасили в алый цвет. При этом женщина утверждает, что родственницу похоронили в 1983 году и ее волей было лежать под красной звездой. Потерпевшая намерена обратиться за помощью к администрации Уфы, чтобы те провели соответствующую проверку и разрешили вопрос.