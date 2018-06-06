Самолет с разбитым носом совершил успешную посадку

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Во время полета самолет авиакомпании American Airlines попал в сильную грозу, что привело к образованию дыры в носовой части машины. Мастерство пилота помогло посадить лайнер, несмотря на то, что второго летчика засосало в образовавшуюся дыру.

Лайнер одной из крупнейших американских авиационных компаний American Airlines во время полета столкнулся со сложными погодными условиями. Самолет попал в сильную грозу, что привело к разрушению его носовой части – градом было разбито стекло в кабине пилотов.

Несмотря на такую проблему, пилоты смогли совершить успешную аварийную посадку авиасудна с разбитым носом в аэропорту Эль-Пасо. Сообщается, что самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Сан-антонио - Финикс, а на его борту находилось около 130 пассажиров. Известно, что во время грозы на борту лайнера пассажиры устроили панику – по салону летали вещи, еда, а людей начало тошнить.

Пилот сообщал, что к счастью двигатели лайнера оказались целы, что и помогло ему не допустить крушения. Напомним, что в мае текущего года в Китае пилот также успешно посадил машину после того, как лобовое стекло самолета было полностью разбито. Известно, что подобные случаи встречаются часто в последнее время, выйти из таких сложных ситуаций помогает только мастерство пилотов.