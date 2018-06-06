В Перми разгуливала голая и верующая велосипедистка в дождевике

Сегодня, 12:07

Девушку заметили возле ТЦ «Семья», снимки быстро распространились по Сети. Инцидент активно обсуждают в паблике «Подслушано Пермь».

В Перми 5 июня разгуливала голая велосипедистка, которая была только в дождевике и кепке. Пользователи Сети предположили, что она могла быть верующая, так как активно крестилась. Еще девушка иногда целовала асфальт.

Естественно, такое поведение является отклонением от нормы и гражданка явно страдает психическим расстройством. Не каждый день на улице встретишь человека, одетого в прозрачный дождевик, а под ним нагота. Как себя повели свидетели происшествия, не сообщается, но правильным было бы вызвать на место ЧП соответствующую службу, способную помочь несчастной.