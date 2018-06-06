В Омске парень скончался во время урока физкультуры

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В последнее время на уроках физической культуры в учебных заведениях участились случаи смертности. Такая ситуация сложилась из-за того, что здоровье подрастающего поколения слабое, к тому же большинство из них имеет серьезные хронические заболевания.

В понедельник 4 июня в одном из профессиональных колледжей Омска на уроке физической культуры умер студент. Известно, что подростки играли в волейбол, когда 18-летнему парню стало плохо. Его одногруппники сообщили, что во время урока они не выполняли особых физических нагрузок, а их товарищ никогда не жаловался на плохое самочувствие.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть молодого человека. По предварительным данным, трагедия произошла из-за острой сердечной недостаточности, а точную ее причину установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту. Полицейские проводят опрос свидетелей и преподавателей колледжа. Руководство Сибирского профессионального колледжа, где и произошла трагедия, пока не прокомментировало данную ситуацию.