В Уфе в автобусе скончался пассажир

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Согласно предварительному заключению, у 64-летнего мужчины остановилось сердце.

Накануне утром, 5 июня, в Уфе в автобусе, выполнявшем рейс по маршруту №74, скончался пассажир. Трагедия имела место быть на остановке «Бульвар Славы». Очевидцы данного события утверждают, что внезапно человеку стало плохо. Он упал на пол автобуса и начал задыхаться. Окружающие люди попытались оказать ему первую медицинскую помощь, вызвали «скорую», однако спасти пассажира не удалось. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть пенсионера. В полиции сообщили, что назначили по факту случившего проверку. Труп умершего направили на вскрытие для установления истинных причин смерти. Между тем, предварительно известно, что мужчина скончался в результате сердечного приступа.

Ранее мы писали, что в центре Краснодара на улице скончался мужчина. На вид умершему было 35-40 лет.