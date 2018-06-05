В красноярском Ачинске людей напугал труп мужчины на дереве

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Некоторые люди считают, что это подстроенное убийство. Об инциденте рассказали в «ВКонтакте» в паблике «Ачинск Автоканал».

В Ачинске, расположенном в Красноярском крае, людей напугал труп мужчины на дереве, которому было всего 33 года. Отмечается, неподалеку находилось городское кладбище. На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии.

В социальной сети «ВКонтакте» пользователи начали выдвигать свои версии произошедшего. Одна женщина отметила, что видела мужчину еще живого и удивилась, что он делает в одиночестве в таком районе. Сейчас полиция не выдвигает никаких версий, результаты будут после судебно-следственной экспертизы.