Пациент заразился гепатитом С из-за нестерилизованного оборудования в Краснодаре

Сегодня, 19:13

Мужчина лежал в краснодарской больнице после операции на почках. После выписки пациент сдал анализы, и выяснилось, что его заразили гепатитом С.

Мужчина жаловался на камни в почках, поэтому его положили в больницу на внеплановую операцию. После того, как пациенту убрали камни в почках, его выписали и поставили стент, после чего он должен был ездить в больницу на процедуры. Перед операцией житель Краснодара сдавал анализы, и никаких болезней обнаружено не было. После операции пациенту пришлось снова сдать анализы, чтобы врачи убедились, что операция прошла успешно. Тогда ему сказали, что он болен гепатитом С. Так как переливания крови пострадавшему последние три месяца не делали, то вероятно, что он заразился из-за нестерилизованных инструментов в больнице Краснодара.

Семья мужчины сомневается, подавать ли на больницу в суд, ведь пострадавшему еще предстоит операция, чтобы вытащить стент, а для этого нужно снова обратиться в эту больницу. Поэтому они приняли решение, что не будут ничего предпринимать до операции.