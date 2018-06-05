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Огонь охватил около 10 гектаров зоны отчуждения. Спасатели занимаются ликвидацией возгорания с самого утра.

Представитель государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине Виктория Рубян рассказала, что на Чернобыльской АЭС начался пожар, который распространяется с большой скоростью. Огонь занял уже около десяти гектаров. Рубан рассказала, что загорелся сухостой. На место происшествия выехали сотрудники экстренной службы. В тушении огня участвуют 100 пожарных и около 20 единиц техники, включая самолеты.