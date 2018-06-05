Волк гуляет по улицам Москвы

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Жители некоторых районов заметили хищника, который разгуливает по улицам столицы. Сотрудники МЧС выехали в те районы, где был замечен волк.

Жители района Нагатинский Затон сообщили в МЧС о том, что по улицам Москвы гуляет настоящий волк. Пока что неизвестно, откуда взялся хищник. В последний раз животное видели на улице Речников в районе седьмого дома. Пока что сотрудникам экстренных служб не удалось поймать волка. Жители Москвы напуганы, так как в последнее время участились случаи бешенства, и не исключено, что волк может быть чем-то болен. Департамент природопользования Москвы сообщает, что в последнее время по области участились случаи, когда на улицах находят диких животных. Зоологи пытаются выяснить, что заставляет зверей покидать свое привычное место обитания.