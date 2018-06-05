Челябинские школьницы страдают от извращенца в социальных сетях

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В Челябинске многие школьницы жалуются на то, что их донимает неизвестный мужчина, который делает им непристойные предложения. Известно, что все действия происходят в социальных сетях.

В Челябинске родители девочек шокированы тем, что в городе появился маньяк, который заставляет школьниц страдать от извращенца в социальных сетях. После того, как подростки стали жаловаться родителям, многие пришли в ужас от того, что мужчина пишет девочкам.

Так, родители 9-летней школьницы рассказали, что их малышке он представился Егором и сразу начал писать непристойного содержания сообщения. Самостоятельно школьница не могла отбиться от нападок неизвестного мужчины, поэтому обратилась за помощью к старшей сестре. Позднее об инциденте узнали и родители, которые собрали все скрины их переписки и готовит соответствующее заявление в полицию.

Семья сообщила, что в подписчиках у Егора есть только малолетние девочки, а его страничка на сегодняшний день активна. Известно, что подобные случаи уже происходили в Челябинске. За подобное преступление уже осуждены двое мужчин – 34-летний Александр, который получил четыре года колонии. Оба они просили школьниц высылать им фотографии интимного характера и шантажировали их.