В Новой Москве преступник спрятался в колодец от полицейского

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В Новой Москве вор проник на чужой дачный участок, но был обнаружен полицией. Для того, чтобы избежать наказания, он решил спрятаться от правоохранителей в колодце.

Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что согласно статистике в регионе участились случаи квартирных краж, теперь к ним еще добавились и ограбления дачных участков. Так, в Новой Москве преступник забрался на территорию одного из дачных участков, но соседи заметили его и вызвали полицию.

Стараясь избежать наказания вор попытался убежать от работников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов, но не рассчитал свои силы. Убегая, преступник решил спрятаться от сотрудников ППС в колодце, в который нырнул прямо на бегу. Сначала с ним вели переговоры, а достать вора пришлось при помощи шланга.

Известно, что происшествие случилось в понедельник 4 июня около 15:00 . От смерти в колодце вора спасло только малое количество воды в нем. Для того, чтобы достать нарушителя из укрытия, пришлось вызывать работников МЧС. После поимки нарушителя установлено, что он три дня бродил по округе, а убегал от полиции из-за полученного испуга. Хозяева дачного участка сообщили, что мужчина не нанес им материального ущерба, поэтому претензий к нему они не имеют.